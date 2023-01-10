طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة جنوبا، ويكون باردا ليلا على أغلب الأنحاء.





ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 19 13 العاصمة الإدارية 19 11 6 أكتوبر 19 11 بنهـا 20 12 دمنهور 18 13 وادى النطرون 20 11 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 19 11 الزقازيق 19 13 شبين الكوم 20 12 طنطا 19 11 دمياط 19 12 بورسعيد 19 13 الإسماعيلية 20 11 السويس 19 12 العريش 19 10 رفح 18 11 رأس سدر 21 10 نخل 18 06 كاترين 14 03 الطور 20 13 طابا 19 12 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 19 13 العلمين الجديدة 20 12 مطروح 19 12 السلوم 18 9 سيوة 18 7 رأس غارب 21 13 الغردقة 22 14 سفاجا 22 15 مرسى علم 23 15 شلاتين 24 16 حلايب 21 15 أبو رماد 23 16 رأس حدربة 22 14 الفيوم 19 10 بنى سويف 19 10 المنيا 20 8 أسيوط 20 7 سوهاج 21 9 قنا 21 10 الأقصر 21 10 أسوان 22 11 الوادى الجديد 22 6 أبو سمبل 22 10

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