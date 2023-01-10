جدة - نرمين السيد - وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" بقناة cbc، أنه تم عمل خطة لرفع أعمدة الكهرباء غير المؤمنة من داخل أفنية المدارس، ونحاول بشكل مستمر تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة. وأكملت نائب محافظ البحيرة: "محافظة البحيرة محافظة منتجة وجميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة داخل معرض أهلا رمضان ونقوم بعمل حملات على كافة المحال لضبط حركة الأسواق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب محافظ البحيرة تعلن استعداد المحافظة لمواجهة آثار الأمطار (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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