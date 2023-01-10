رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل وكواليس تعويم السفينة جلورى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن فريق الإنقاذ البحرى لدى هيئة قنوات السويس لديه خبرات كبيرة فى التعامل مع الأحداث ويبذلون مجهودا جبارا مع خبرات متراكمة من خلال التعامل.

وأشار إلى أنه بعد تعطل السفينة جلورى تم ارسال 3 قاطرات خلا ربع ساعة فقط.

وأوضح، أن هناك 3 قاطرات وصلت بجانب المركب المتعطل بعد الواقعة ب15 دقيقة وقامت بقطرها وسحبتها حتى الكيلو 51 حتى تبعدها عن المجرى الملاحي، مؤكدا أنه قبل الساعة العاشرة صباحا كان الموضوع منتهى تماما.