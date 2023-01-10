جدة - نرمين السيد - وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن فريق الإنقاذ البحرى لدى هيئة قنوات السويس لديه خبرات كبيرة فى التعامل مع الأحداث ويبذلون مجهودا جبارا مع خبرات متراكمة من خلال التعامل.
وأشار إلى أنه بعد تعطل السفينة جلورى تم ارسال 3 قاطرات خلا ربع ساعة فقط.
وأوضح، أن هناك 3 قاطرات وصلت بجانب المركب المتعطل بعد الواقعة ب15 دقيقة وقامت بقطرها وسحبتها حتى الكيلو 51 حتى تبعدها عن المجرى الملاحي، مؤكدا أنه قبل الساعة العاشرة صباحا كان الموضوع منتهى تماما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل وكواليس تعويم السفينة جلورى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.