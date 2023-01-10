محافظ الغربية: حريصون على خلق محاور مرورية جديدة تحل مشكلة التكدس

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم فى حل مشكلة التكدس وإعاقة الحركة المرورية، خاصة فى أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.





وشدد رحمي، على أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية فى الشبكة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ، مساء الاثنين، لتفقد رصف طريق المعامل بميت حبيش رافقه خلالها الأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا. وتفقد رحمى أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش والذى يعد محوراً مرورياً سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا ـــ السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالى من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6,6 مليون جنيه.

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