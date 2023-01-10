عملية إعادة تعويم السفينة جلورى فى قناة السويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد -
يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن فريق الإنقاذ البحرى للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فنى مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY فى الكيلو متر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال المتجهة إلى الصين.
وأكد الفريق أسامة ربيع، انتظام حركة الملاحة بالقناة، مشيرا إلى امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ.
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