جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع تكوُّن الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة.
وأشارت إلى أن الشبورة من المتوقع أن تتسبب فى تدني الرؤية الأفقية؛ لذا يرجي توخي الحيطة والحذر الشديدين.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، بعد حالة عدم الاستقرار التى ضربت البلاد أمس الأول الأحد، وأمس الإثنين.
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الانحاء وانحسار لفرص سقوط الأمطار، ولكن تبقى الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر".
وأضافت: "عودة إلى الأجواء المستقرة وتكوُّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، ومدن القناة، وشمال الصعيد قد تكون كثيفة وعلى إثرها تتدنى الرؤية الأفقية لذا يرجى توخى الحيطة والحذر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا من ظاهرة قوية تؤثر على القاهرة وعدة محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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