الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا من ظاهرة قوية تؤثر على القاهرة وعدة محافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع تكوُّن الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة.

وأشارت إلى أن الشبورة من المتوقع أن تتسبب فى تدني الرؤية الأفقية؛ لذا يرجي توخي الحيطة والحذر الشديدين.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، بعد حالة عدم الاستقرار التى ضربت البلاد أمس الأول الأحد، وأمس الإثنين.