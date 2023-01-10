وزير الأوقاف: الابتكار والإنجاز أهم عوامل التقييم في المرحلة الحالية

جدة - نرمين السيد - وقال علينا جميعًا أن نعمل بتفان خدمة لديننا ووطننا ومجتمعنا ، ووفاء بحق الأمانة التى يحملها كل منا فى مجال اختصاصه سواء فيما يتصل بالعمل الدعوى أم خدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف أمس الإثنين، مع جميع قيادات الوزارة بالديوان العام، شرح فيه خطة العمل وعوامل التقييم الشهرى المستمر لمدى الإنجاز شهريًّا وبآليات دقيقة.
وكلف جمعة، وكلاء الوزارة ومديرى العموم بالمتابعة الجادة لجميع مهام وتفاصيل مفردات عملهم وتكاليفه بجد ومثابرة ومتابعة مستمرة ، مشددا على أهمية دور المسجد فى عملية التثقيف وبناء الوعى واحتضان النشء والشباب ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخدمة المجتمع.
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