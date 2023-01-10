الأرصاد تزف بشرى عن طقس الثلاثاء (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الانحاء وانحسار لفرص سقوط الأمطار، ولكن تبقى الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وأضافت: "عودة إلى الأجواء المستقرة وتكوُّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، ومدن القناة، وشمال الصعيد قد تكون كثيفة وعلى إثرها تتدنى الرؤية الأفقية لذا يرجى توخى الحيطة والحذر".



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة جنوبا.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.