أطفال أصحاء.. مبادرة التحالف الوطنى لخدمة أبناء المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة "أطفال أصحاء" لخدمة أبناء المصريين، والتى تعمل مؤسسة راعى مصر لتنمية المجتمع على تنفيذها بالتعاون مع شركاء الخير.





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