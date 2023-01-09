الأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس غدا وانحسار الأمطار على السواحل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 11:25 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت أن الظاهرة المؤثرة علي حالة الطقس غدا الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

أما بالنسبة لحالة الطقس غدا الثلاثاء فمن المتوقع أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ،حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و على السواحل الشمالية و شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الثلاثاء ، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، و نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 13 درجة،وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 العظمى والصغرى 14،وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11 درجة .