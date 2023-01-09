16قافلة ضمن ستر وعافية أطلقها التحالف الوطنى خلال 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتشارك أكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف الوطنى فى الفعاليات، وتم إطلاق 16 قافلة فى المحافظات خلال عام 2022، وكانت الأنشطة الطبية جزء رئيسى من خدمات القوافل، كما تم تقديم الأطعمة والبطاطين والملابس والأثاث.

وتم تنظيم كرنفال احتفالى للأطفال فى كل قافلة لبث السعادة فى نفوس أبناء البسطاء، وتواصل جهود التحالف من أجل إخراج المحتاجين من دائرة الفقر.