جدة - نرمين السيد - وتشارك أكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف الوطنى فى الفعاليات، وتم إطلاق 16 قافلة فى المحافظات خلال عام 2022، وكانت الأنشطة الطبية جزء رئيسى من خدمات القوافل، كما تم تقديم الأطعمة والبطاطين والملابس والأثاث.
وتم تنظيم كرنفال احتفالى للأطفال فى كل قافلة لبث السعادة فى نفوس أبناء البسطاء، وتواصل جهود التحالف من أجل إخراج المحتاجين من دائرة الفقر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 16قافلة ضمن ستر وعافية أطلقها التحالف الوطنى خلال 2022 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.