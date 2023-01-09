ازرع.. مبادرة التحالف الوطنى لدعم صغار المزارعين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، والتى أتت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





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