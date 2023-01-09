أبرز إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 2022 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استطاع تحقيق العديد من الإنجازات منها تقديم 1.1 مليار جنيه منح لا ترد لدعم المشروعات.





كما استطاع التحالف تقديم 215 مليون جنيه دعم للمستحقين بمناسبة المولد النبوى، 772 مليون جنيه دعم للمستحقين فى 30 يونيو وعيد الأضحى. كما دعم التحالف الأسر بمبلغ 300 مليون جنيه مع بداية العام الدراسى، و8 ملايين مواطن استهدفتهم المرحلة الأولى لـ وصل الخير، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 2 مليار جنيه. كما بلغت تكلفة المرحلة الثانية لـ وصل الخير 7 مليارات جنيه، و16 قافلة لستر وعافية تم إطلاقها بالمحافظات الأكثر فقرا، و10 آلاف مواطن متوسط المستفيدين من كل قافلة، و8 ملايين مواطن تم تغيير حياتهم بفضل جهود التحالف.

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