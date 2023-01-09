مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى.. أهم مشاريع التحالف الوطنى للعمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - تعتبر مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى من أهم مشاريع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث تعتبر ذراع الخير لإنتاج الألبان واللحوم للمحتاجين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





أنشأ بنك الطعام المصرى مزارع وفرة لإنتاج الحيوانى، حيث بدأت المزارع بـ550 رأس حلاب حتى وصلت لـ1000. تمتلك مزارع وفرة 3000 رأس تسمين بطاقة إنتاجية من رؤوس التسمين فى المزرعة سنويا، كما وصل إجمالى قدرة مزارع وفرة فى الدورة الواحدة 1500 رأس تسمين. أما عن القدرة الإنتاجية اليومية وصلت إلى 30 طن ألبان ومن المتوقع زيادتها لـ40 طنا قريبا. تورد مزارع وفرة منتجاتها لشركات الألبان لحين تعبئتها فى مصانع بنك الطعام، إلى توريد منتجات من ماشية التسمين لمشروع الصدقات والأضاحى... أهم

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