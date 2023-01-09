«التعليم»: عقد امتحانات تجريبية للطلاب المصريين بالخارج بدءا من غد حتى 12...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 09:29 مساءً - أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن غلق التسجيل الإلكتروني للمتقدمين لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج، يجرى غدا الثلاثاء 10 يناير الجاري، موضحة أنه يجرى عقد امتحانات تجريبية للتأكد من صحة إجراءات دخول الطالب على منصة الاختبارات بدءا من الغد حتى الخميس 12 من نفس الشهر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنه على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام، التأكد من أداء الامتحان إلكترونيا، ولن يجرى تحميل ملفات امتحان ورقية.