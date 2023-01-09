شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة.. ”الأرصاد” تُحذر من طقس الساعات المُقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 09:29 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن كميات الأمطار الاثنين، أقل مقارنة بالأمطار، أمس الأحد.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أكدت غانم أن الساعات المقبلة تشهد مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن الأمطار تنحصر غدًا على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

ولفتت إلى أن السواحل الشمالية، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأماكن متفرقة من محافظات الوجه البحري، تشهد خلال هذه الساعات، سقوط أمطار خفيفة، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن أمطار الغد خفيفة جدًا وغير مؤثرة، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وانخفاض الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.