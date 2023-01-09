افتتاح ثالث معرض من سلسلة معارض أهلا رمضان بقنا

جدة - نرمين السيد - وقال "الداودى"، فى بيان عن المحافظة، إن معرض أهلا رمضان بمدينة فرشوط يعد المعرض الثالث الذى يتم افتتاحه بمحافظة قنا خلال الأسبوع الجارى، بعد معرضى مدينتى قوص وقنا، ضمن سلسة من معارض "أهلا رمضان" البالغ عددها 10 معارض، والتى من المقرر افتتاحها تِباعاً خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.
وأوضح، أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية، والاستهلاكية من اللحوم والزيوت والأرز والسكر والمكرونة والشاى والدقيق وغيرها من السلع الأساسية والضرورية، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية لهم.
وشدد على ضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع، وخاصة التى يزداد عليها الطلب مثل اللحوم والزيوت والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع حجم الاستهلاك لاستيعاب الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.
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