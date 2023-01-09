الغرف التجارية لـ«دوت الخليج»: السلع متوفرة بأسعار مخفضة.. ونستهدف مواجهة الغلاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف إبراهيم العربى، فى تصريح خاص لـ «دوت الخليج»، أن الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وتابع أن هناك تنسيقا بين الموردين والمنتجين؛ بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الغذائية فى ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم.

ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الدور المهم للقطاع الخاص، فى دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية، والعمل على استقرار الأسعار.

وأوضح أن الدولة اتخذت قرارات من شأنها الإفراج عن السلع بالعديد من الموانئ للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية وتوفير مخزون استراتيجى آمن للبلاد بالسوق المحلية.

وواصل أن هذه الإجراءات تساهم فى تحقيق توازن فى الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ونوه بأن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة، وأعضاء الغرف التجارية؛ لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التى تؤثر على تداول السلع والخدمات فى السوق المحلية.

وشدد على ضرورة التزام مصنعى ومستوردى السلع بالأسعار المعتمدة، دون زيادة، فى هامش الربح، مشيرا الى أن الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف أى رفع للأسعار غير المبررة، حفاظا على حقوق المستهلكين.

وأفاد المهندس إبراهيم العربى، أن هناك اتفاقا مع الموردين والمصنعين، بضرورة تقليل هامش الربح، وتوفير المعروض من السلع للخروج بنتائج متميزة تنعكس على السوق إلى جانب تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا.

واستكمل أن من ضمن المعارض السلعية والتى تكون بالمحافظات مجموعة من السلاسل التجارية التى تقدم تخفيضات يحتاجها المواطن.

وأشار المهندس إبراهيم العربى، إلى أن الغرف التجارية تشكل غرف عمليات وفى اجتماعات مستمرة لمتابعة تحركات الأسعار ورصدها وتوفيرها، مضيفا أن تقارير المحافظات أوضحت أنه لا يوجد أى نقص فى السلع والمنتجات.

واختتم أن الغرف التجارية رصدت تهافت عدد من المواطنين على بعض السلع لتخزينها، وهو ما نهت عنه الغرف لعدم إهدار الأموال، خصوصا أن هذه السلع لها مدة صلاحية، موضحا أن هناك توجيهات من القيادة الرئاسية بعمل عدد كبير من المعارض السلعية فى القرى والنجوع لتوفير السلع بأسعار مناسبة.لـ«دوت الخليج»: السلع متوفرة بأسعار مخفظة.. ونستهدف مواجهة الغلاء