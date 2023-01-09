محافظ مطروح يوجه بوصول معارض «أهلا رمضان» لكافة القرى والمراكز

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح، خالد شعيب، مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، بتجهيز ودفع سيارات سلع غذائية مخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة لضمان وصول معارض "أهلا رمضان" لكافة المواطنين بالمراكز والقرى.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الإثنين، معرض "أهلا رمضان" أول طريق السلوم - مطروح غرب المحافظة، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل إلى 20%، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المعلن عن أسعارها والتخفيضات عليها، مع التأكد من جودتها، واستمع إلى آراء عدد من المواطنين خلال إقبالهم على الشراء من المعروض من السلع.

وشدد على استمرارية التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، مع متابعة المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة، والتأكد من توافر السلع الأساسية باستمرار مع تعويض المبيع منها، والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة المعرض التي تستمر حتى آخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين.

حضر الافتتاح السكرتير العام للمحافظة أشرف إبراهيم، وعضو مجلس النواب جمال الشورى، ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح العمدة خير الله رسلان، ومدير عام مديرية التموين بمطروح هند مساعد، وممثل عن الغرفة التجارية بمحافظة مطروح جمال حماد.