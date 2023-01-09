طوارئ بالسكك الحديد بسبب الطقس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 08:29 مساءً - حالة الطقس، أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى حالة الطوارئ على الطرق الطويلة والسريعة، لسرعة التعامل مع أى طوارئ مع الأمطار والسيول وسرعة إعادة تشغيل الطرق التى تتعرض للسيول.

وقامت الطرق والكبارى بالتنسيق مع كافة الادارات والمحافظات لسرعة التدخل لفتح الطرق وإعادة تشغيلها حالة تعرض اى طريق للغلق بسبب أى حالة الطقس والأمطار والسيول وتم التنسيق بين القطاعات المختلفة والاجهزة الامنية لتقديم افضل خدمة بأفضل مستوى، على مدار الساعة للركاب.

وتم التأكيد على وجود أوناش وفرق طوارئ للتدخل على الطرق من خلال اعادة فتح الطرق التى تغلق بسبب الكثافات المرورية أو غيرها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود البلاد حالة من الطقس المتقلب على كافة الأنحاء، الأمر الذى يعيق الحركة على الطرق بشكل آمن.

شددت الهيئة اليوم على استمرار خطط الطوارئ وإجراءات تأمين حركة القطارات على كافة الخطوط التابعة للهيئة لتأمين حركة القطارات بسبب حالة الطقس وبدء التشغيل الاحترازى.

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بمخاطبة المحافظات اليوم للتأكيد على ضرورة التعاون مع الهيئة فى الرقابة على المزلقانات، لتأمين نقل الركاب وخاصة مع توقعات الأرصاد الجوية بنشاط بارتفاع وسقوط الأمطار.

وشددت السكك الحديدية على ضرورة غلق المزلقانات الغير شرعية والرقابة على المزلقانات الشرعية والمعابر على شريط السكك الحديدية.

وقامت السكك الحديدية بالتنسيق مع المحافظات ومع شرطة النقل لتأمين حركة مسير القطارات والعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة للركاب على طول السكك الحديدية.

وقامت السكك الحديدية بالتنسيق مع قطاعات الهيئة لسرعة التعامل مع أعطال القطارات ومع الطوارئ فى المناطق المختلفة لتقديم أفضل خدمة للركاب على طول السكك الحديدية.

من ناحية أخرى قامت النقل بالتنسيق مع شرطة النقل لتأمين رحلات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاث معه مراقبة التشغيل على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم المركزى للمترو لتقديم خدمة مميزة للركاب وسرعة التعامل مع اى عطل للقطارات إن وجد أى أعطال.

ومتوقع أن يسود البلاد طقس متقلب وشديد البرودة مع انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا الأمر الذى يعوق الرؤية الصباحية أمام القطارات والسيارات ووسائل النقل.