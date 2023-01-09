بتخفيضات 30%.. أهالى ملوى يشيدون بمعرض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان"، والمقام بشارع العرفانى، بمركز ملوى، وذلك لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبتخفيضات من 20-30% ضمن جهود المحافظة، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ونواب رئيس مركز ومدينة ملوى. أوضح نائب المحافظ، أن المعرض يأتى ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار. ووجه "أبوزيد"، بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، الى جانب دراسة إمكانية تنظيم معارض بمختلف القرى لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، بالتوازى مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكرى السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقام مراسل "دوت الخليج" فى محافظة المنيا، بجولة فى معرض "أهلًا رمضان"، ورصد توافر السلع الغذائية وبأسعار مخفضة فى متناول المواطنين، وأشاد أهالى المنيا بالمعرض وتوافر جميع السلع الغذائية به، مشيرين إلى أن أسعار المنتجات مخفضة عن التجار.

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