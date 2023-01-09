الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية.





كانت الوزارة قد قررت مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر يناير لعام 2023. قامت الوزارة بالإتفاق مع مسئولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. فى ذات السياق قامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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