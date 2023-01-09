افتتاح المعرض الثالث من سلسلة معارض «أهلا رمضان» بمدينة البياضية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر اليوم الإثنين، المعرض الثالث من سلسلة معارض أهلا رمضان بمركز ومدينة البياضية، بحضور صلاح فتحى خليل، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ومحمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة.





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