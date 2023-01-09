12 مكانًا لمعارض بيع السلع فى القاهرة «إنفوجراف»

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جدة - نرمين السيد - وتهدف المحافظة، إلى ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أماكن هذه المعارض:
وتضم الأحياء كلًا من: السيدة زينب، الخليفة، مصر القديمة، البساتين، دار السلام، طرة، المعصرة، حلوان، 15 مايو، المعادى، التبين، المقطم.
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