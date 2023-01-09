جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط بسير العمل ومعدلات الإنجاز بمحطة الغاز الطبيعى الدائمة التى يجرى إنشاؤها على مساحة 10 آلاف م2 على الطريق الدائرى لمدينة الخارجة، مشيرًا إلى أن المحطة تستهدف تغطية المدينة بالكامل بالخدمة، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول شهر مارس القادم.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، للموقف الإنشائى لمحطة الغاز الطبيعى، يرافقه مدير وحدة التطوير الحضرى بالمحافظة إيمان حسين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية. كما تفقد المحافظ، خلال جولته، المحلات التجارية بسور فندق الخارجة؛ حيث وجه بطرح المحلات التى تم الانتهاء من إنشائها للإيجار، وإنجاز الممشى الكائن بجوار الفندق وتجهيزه ليكون متنفسًا حضاريًا للمواطنين. واستكمل جولته بتفقد أعمال توصيل الصرف الصحى لمنطقة عين البرج بالخارجة فى إطار الحرص على تقديم خدمات لائقة للمواطنين، والبدء فى أعمال خطوط الصرف للكتلة السكنية بإجمالى 500 متر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزملوط: الانتهاء من إنشاء محطة الغاز الطبيعى الدائمة بالخارجة مارس القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.