وفاة نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

جدة - نرمين السيد - وتقدمت إذاعة القرآن الكريم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بخالص العزاء لأسرة فضيلة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد فى وفاة نجله خالد عبدالباسط عبدالصمد. وتابع الحساب الرسمى للإذاعة: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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