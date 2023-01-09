المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 07:28 مساءً - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كميات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

كما تطرح وزارة التموين زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة 800 جرام، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن والعديد من السلع الأخرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

وشهدت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء زيت الطعام والسلع الغذائية بأسعار مخفضة كذلك طرح كافة السلع الأخرى والمنظفات بفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية .

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الأيام الماضية، على كمية 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار منها كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، وكمية 12 ألف طن زيت عباد خام مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية طوال الوقت

كما تستمر معارض "أهلا رمضان "فى العديد من المحافظات فى طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، بجانب أيضا مشاركة المجمعات الاستهلاكية وفروع السلاسل التجارية الكبرى فى معارض أهلا رمضان من خلال تخصيص ركن بكل معرض لطرح المنتجات بأسعار مخفضة، كذلك حرص وزارة التموين على إطلاق سيارات متنقلة فى الأماكن التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية وذلك فى إطار الحرص على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية وتخفيف العبء عليهم فى ظل الأزمة العالمية التى تشهدها غالبية دول العالم نتيجة أزمة التضخم العالمية .