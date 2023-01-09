جولة لـ دوت الخليج| تجار وأهالى: السلع متوفرة فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وتلاحظ خلال جولة مراسل دوت الخليج، فى الأسواق والماركت، توافر كل السلع الأساسية مثل الزيت والسكر إلى جانب كل أنواع منتجات الألبان والخضراوات والفواكه وبأسعار مخفضة وفى متناول الجميع. وقال تاجر بأحد الأسواق، بالسيدة زينب، إن السلع متوفرة بكل أنواعها خصوصا الأساسية منها مثل الزيت والسكر والأرز. من جانبه، لفت أحد المترددين على الأسواق، إلى أن السلع متوفرة وبأسعار مخفضة خصوصا الزيت والأرز، وبسؤاله عن مدى رضائه عن الأسعار، قال: الأسعار كويسة والمنتجات متوفرة وكل حاجة موجودة الحمد لله.

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