10 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع فى قنا.. والأهالى: الأسعار مناسبة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت محافظة قنا 10 معارض "أهلا رمضان" بمراكز المحافظة لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية على مثيلتها فى الأسواق.





وتوافد المواطنون على فروع معارض "أهلا رمضان" لشراء مستلزمات المنازل من السلع الغذائية المختلفة، وعبروا عن سعادتهم للجهود التى تبذلها الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وجاء ذلك تماشيا مع ما تبذله الدولة من توفير السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع فى فتح معارض أهلا رمضان للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق الانضباط بها.

وتمتلك معارض "أهلا رمضان" منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع بواقع 15 منفذ لمشروعات الأمن الغذائى التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائى بمراكز المدن و10 معارض أهلا رمضان و16 منفذ ثابت و4 متحرك تابعة لجهاز "أمان" و13 منفذ ثابت و9 متحرك تابعة لجهاز " الخدمة الوطنية ".

كما تشمل 26 منفذ ثابت و9 متحرك تابعة "للشركة المصرية لتجارة الجملة" و481 منفذ تابعة لـ "جمعيتى" و123 منفذ للجمعيات الاستهلاكية و12 منفذ للمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضى، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض، لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين

وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الدولة نجحت فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل حدة التأثيرات السلبية المصاحبة للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين، لا سيما ما يتعلق منها بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وخفض أسعارها، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتخفيضات على اسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.