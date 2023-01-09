أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومى.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها العدد 52 مكرر، الصادر فى 4 يناير، قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى جاء على رأسها قرارًا بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.





ونصت الجريدة الرسمية على أن أحكام هذا القرار تسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 72 لسنة 2023، بالموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية، الموضح بياناتها بالكشوف السابق نشرها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2490 لسنة 2020.

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