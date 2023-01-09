سفير مصر بأبو ظبى يناقش الإعداد للجمعية العامة لوكالة الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - التقى السفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية فى أبوظبى، اليوم الاثنين مع الدكتورة نوال الحسونى المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، وذلك فى إطار الإعداد لفعاليات الجمعية العامة للوكالة المقرر عقدها الأسبوع المقبل فى أبوظبى.





أكد السفير المصرى خلال اللقاء على علاقة الصداقة والشراكة التى تربط مصر والإمارات فى شتى المجالات ومن ضمنها الملفات ذات الصلة بالطاقة المتجددة وملف تغير المناخ، ورحب بالمشروعات المشتركة بين مصر والإمارات فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن ضمنها على سبيل المثال الاتفاق على إنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح فى مصر بقدرة 10 جيجا واط.

وفى ذات السياق، أعرب عن حرص مصر على التنسيق المستمر مع الجانب الإماراتى للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27، واستمرار التواصل وصولاً إلى انعقاد مؤتمر COP28 بالإمارات. كما أعرب عن التطلع للتنسيق المشترك فى كافة الفعاليات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لاسيما مع عضوية مصر بمجلس الوكالة عامى 2023-2024.

من جانبها، رحبت المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى وكالة "أيرينا" بالتنسيق المستمر بين مصر والإمارات، وأشادت بمستوى التعاون مع فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 فى إطار التحضير لمؤتمر COP28 التى سوف تستضيفه الإمارات، مؤكدةً تطابق المواقف بين الجانبين فى شتى الأمور ذات الصلة بعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.