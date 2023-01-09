الأرصاد تحذر مجددا من تصوير البرق والسير جانب أعمدة الإنارة خلال الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 06:29 مساءً - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تصوير ظاهرة البرق والرعد من خلال الهواتف المحمولة.

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا يجب تصوير ظواهر البرق والرعد بالهواتف المحمولة، تجنبًا للصواعق الكهربائية خلال سقوط الأمطار.

وأضافت غانم أنه خلال سقوط الأمطار، أنه يجب الابتعاد تمامًا عن أعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية، وكذلك ألواح الإعلانات الموجودة في الشوارع والمباني المتهالكة.

وأشارت غانم في حديثها إلى ضرورة التزام الهدوء خلال عملية القيادة أثناء سقوط الأمطار، منعًا لوقوع الحوادث، مؤكدة على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل وأيضًا في الصباح الباكر، لأن تلك الأوقات هي التي تتمتع بطقس أكثر برودة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة متابعة نشرات هيئة الأرصاد باستمرار صباحًا ومساءًا وقبل الخروج من المنزل حتى يتغذى المواطن بكل المعلومات الخاصة بالحالة الجوية.

جدير بالذكر أن الدكتورة منار كشفت عن موعد تحسن الأحوال الجوية، حيث قالت إنه بدءًا من الغد الثلاثاء سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تتساقط أمطار خفيفة فقط على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في حين أنها تتلاشى في باقي مناطق الجمهورية.