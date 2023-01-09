جدة - نرمين السيد - نشرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كل التجهيزات اللوجستية اللازمة، من خلال قوات الحماية المدنية، لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين المواقف الطارئة خلال موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض محافظات الجمهورية.





يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال التواجد الأمنى بكل الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار. ودفعت وزارة الداخلية بسيارات إغاثة، والدفع الرباعى، والأوناش المرورية؛ لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق. كما رفعت وزارة الداخلية، درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية، وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة؛ للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار. وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار، ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذى لاقى استحسانا ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.جهود رجال الشرطة لمساعدة المواطنين فى مواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ (صور)

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