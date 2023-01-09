محافظة الجيزة تواصل جهود رفع آثار الأمطار لتحسين حركة سير المواطنين

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جدة - نرمين السيد - ويتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع، والتى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة أمس.
وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك تجهيزا مسبقا لمواجهة موجات تقلبات الطقس، بتطهير مصارف مياه الأمطار، وتجهيز المعدات، وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات، وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الامطار.
وأضاف محافظ الجيزة، كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والوحدات المحلية، بالتواجد الميدانى فى الشوارع، خلال اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار المتبقية، وتمهيد الطرق لتسيير حركة المواطنين.
وتابع: تمركزات سيارات الشفط مستمرة فى الأماكن التى من المحتمل تعرضها لتراكمات وسقوط الأمطار؛ لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
وواصل المحافظ أنه كلف بمراجعة دورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أى كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار، حفاظا على السلامة العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفورى لفرق الشفط.تواصل جهود رفع آثار الأمطار لتحسين حركة سير المواطنين
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