وصل الخير- مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم الأولى بالرعاية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعقد التحالف أكثر من 20 اجتماعا لتنسيق مبادرات الدعم الاجتماعى، وأطلق أول مبادراته "وصل الخير" فى رمضان بتكلفة مليارى جنيه. وأطلق التحالف مبادرة "وصل الخير2" وشملت تقديم خدمات أكبر بالمحافظات، وساهم فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية بـ 9 مليارات جنيه.

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