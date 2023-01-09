كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فى مؤتمر قادة الشرطة العرب

جدة - نرمين السيد - حضر المؤتمر اللواء الركن خليفة حارب الخييلى، وكيل وزارة الداخلية فى دولة الإمارات، المؤتمـر، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسى، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

ورحب كومان فى كلمته بالحضور موجهاً أنبل مشاعر المودة والتقدير وأخلص معانى الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبى، على جهوده الموفقة لدعم العمل العربى المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة، مقدرا كل التقدير الرعاية الكريمة التى يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب ولمسيرة التعاون الأمنى العربى، كما تقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على تكرمه برعاية المؤتمر، وعلى تفضله بمباركة انطلاق أعماله، مما سيكون دافعا لمزيد من العمل والعطاء.

كما توجه بالشكر إلى اللواء الركن خليفة حارب الخييلى، وكيل الوزارة، رئيس المؤتمر، على التسهيلات العديدة والإمكانيات الكبيرة التى تم تسخيرها لراحة المشاركين مما سيسهم فى نجاح المؤتمر.

ووجه كومان أنبل عبارات الشكر والعرفان إلى أصحاب وزراء الداخلية العرب، لدعمهم السخى والمستمر للعمل الأمنى العربى المشترك.

وقال: "نجتمع اليوم فى الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972م، على هذه الأرض الطيبة المعطاء التى ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التى تحققت منذ ذلك التاريخ".

وأضاف: "50 عاما كانت حافلة بالعطاء، مفعمة بالألفة والمودة بين أجهزة الأمن العربية، 50 عاما أبرمت خلالها الاتفاقيات وسُنَّت القوانين النموذجية ووضعت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وعقدت المؤتمرات والاجتماعات وحُددت أطر التعاون وأنشئت هياكله وطورت وسائله وأدواته، حتى غدا التعاون الأمنى العربى فى نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مثلا يحتذى على الصعيدين العربى والإقليمى".

وتابع: "واليوم نقف وقفة إجلال وتقدير لأولئك الآباء المؤسسين الذى ثبتوا ركائز العمل الأمنى العربى المشترك ونقلوه من دفاع اجتماعى ضد الجريمة إلى عمل أمنى متخصص يتوسل إلى تحقيق رسالته النبيلة بأحدث الأساليب التى ابتكرها العقل البشرى".

واستطرد: "رغم كل الإنجازات التى تحققت، فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضى قدما على درب تطوير مسيرة العمل الأمنى العربى المشترك فى إطار مقاربة شاملة للأمن تسير فى اتجاهات عدة: استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون الإجرائى الميدانى بين الدول الأعضاء وتوظيف الأمن لخدمة قضايا التنمية ورفاهية الإنسان، وانفتاح منظومة الأمن العربى على آليات التنسيق الأمنى الإقليمى والدولى".

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: "فعلى صعيد استخدام التقنيات الحديثة تشاء الأقدار أن يتزامن احتفالنا باليوبيل الذهبى لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، مع وضعنا للمسات الأخيرة على مشروع تطوير نظام الشيخ زايد للاتصالات العصرى بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب الذى حرصت وزارة الداخلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بتوجيه كريم من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن يتم إنجازه وفق آخر التطورات التقنية، وهو ما سيسمح لنا بإطلاق قاعدة البيانات الجنائية وإتاحتها للدول الأعضاء، مما سيمكن بتسريع الملاحقة الجنائية وإصدار طلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية، فضلا عن تغذية قواعد البيانات الأخرى مثل قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين والقائمة العربية السوداء لمدبرى ومنفذى وممولى الأعمال الإرهابية".

وأضاف: "وحتى لا يظل التعاون الأمنى العربى على مستوى التنظير نعمل فى نطاق المجلس وبدعم من قادة الشرطة والأمن العرب على إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الإجرائى الميدانى بإيجاد الآليات التى تسمح بالتبادل الفورى للمعلومات بين الدول العربية".

وتابع: "فى هذا السياق يأتى إنشاء فريق الخبراء العرب المعنى برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها الذى يشكل وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الميدانى بين الدول العربية فى مجال مواجهة التهديدات الإرهابية".

واستطرد: "نظرا لكون الهدف النهائى للعمل الشرطى هو الإنسان، وكرامته وأمانه ورفاهيته والحفاظ على قيمه الثقافية والاجتماعية وديمومة موارده ونمط عيشه، فإن قسطا كبيرا من عملنا الأمنى فى الوطن العربى موجه إلى احترام حقوق الإنسان والنهوض بالفئات الهشة فى المجتمع وتمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة وتجدد الموارد الطبيعية، ودعونى أذكر هنا بأن المجلس كان سباقا منذ عام 2002م، إلى وضع قانون نموذجى لحماية البيئة وتنميتها حتى يوفر الإطار التشريعى الملائم لمواجهة الجرائم الماسة بسلامة البيئة. ونعمل الآن فى ظل توجهات المجلس على تعزيز هذا النهج الأمنى".

وأكمل فى كلمته: "إيمانا منا بالطبيعة العابرة للحدود التى تتميز بها الجريمة، وتقديرا للتحديات الأمنية التى يشترك فيها الوطن العربى مع دول الجوار نعمل على تعزيز التعاون الأمنى مع التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية، وإن الحضور المكثف لشركائنا الإقليميين والدوليين الذين نحيى التزامهم بتعزيز هذا التعاون لخير دليل على ما يربطنا بتلك التجمعات والمنظمات من علاقات متينة".

واختتم: "يسعدنى فى الختام أن أجدد للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان امتناننا العميق لما يوليه لنا من عناية واهتمام، ولما توفره لنا وزارة الداخلية الإماراتية الرشيدة من رعاية فائقة ودعم موصول، مقدرا كل التقدير ما أُحيط به المشاركون من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة مما سيكون له دون شك أثر كبير فى نجاح المؤتمر. وفقكم الله جميعا وبارك فى مساعيكم الخيرة".