شكرى يستقبل وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وزير الخارجية و التعاون الدولى الصومالى أبشر عمر جامع، خلال الزيارة التى يقوم بها إلى القاهرة ضمن الوفد الرسمى الذى يترأسه رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى بارى.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية الصومالية، والرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق فى الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فى ظل الزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات بين البلدين بتوجيه مباشر من القيادتين السياسيتين للبلدين خلال لقاءاتهما واتصالاتهما المتعددة مؤخراً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أكد على تضامن مصر الكامل مع الصومال فى مواجهة الإرهاب واستعدادها الدائم لدعم القدرات الصومالية فى هذا المجال، وكذا فى التعامل مع التحديات الإنسانية والتنموية الصعبة التى يواجهها الصومال نتيجة موجة الجفاف التى تجتاح البلاد، فضلاً عن استعداد مصر الدائم لتقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الازمة.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على الأهمية التى توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، لا سيما فى ظل موقعه الاستراتيجى المُطل على مدخل البحر الاحمر وخليج عدن، الأمر الذى يؤكد على ان استقرار الصومال وسلامته ودعم قدرته على مواجهة التنظيمات الإرهابية جزء لا يتجزأ من أولويات الأمن القومى المصرى. كما أتاح اللقاء للطرفين مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائى، بما فى ذلك مذكرات التفاهم المقرر التوقيع عليها بين رئيسى وزراء البلدين خلال الزيارة، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الأمنية فى الصومال ومنطقة القرن الإفريقى بشكل عام، وسبل دعم دور عملية حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى فى الصومال.

ومن جانبه، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشاد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى بالتعاون القائم فى مجال الصحة والتعليم وغيرها، مؤكداً على الثقة الكاملة التى تحظى بها مصر لدى الشعب الصومالى. كما قدم الشكر لمصر على الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها لبناء القدرات الصومالية فى مختلف المجالات، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة الصومال.

وفى نهاية اللقاء، أكد الوزيران على رغبتهما المشتركة فى مواصلة التشاور والتنسيق بشأن كافة الموضوعات التى تهم البلدين وتحقق مصالح الشعبين المصرى والصومالى.