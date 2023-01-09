ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعتبر ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تأكيدا للحقوق الدولية والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية، ويسعى الميثاق إلى توحيد جهود العمل الأهلى لخدمة الفئات المستهدفة. كما يسعى إلى التنسيق بين المؤسسات وهو ما يعتبر بؤرة اهتمام عمل تلك المؤسسات جميعا، ويسعى إلى إنشاء قاعدة وطنية للبيانات والمعلومات، ويدعم العمل القائم على مجموعة من القيم الحاكمة.

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