جدة - نرمين السيد - وتم عرض السلع الغذائية، أمام المستهلكين، بأسعار السوق العادية، وشملت السلع مختلف احتياجات البيت من زيت بمختلف أنواعه، وغيرها من السلع الغذائية.
وكانت بعض الشائعات قد تداولها البعض على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ودون تحرى، تفيد بنقص الزيت وعدم توافره بالأسواق، وهو ما تنفيه تلك الصور التى التقطتها عدسات "دوت الخليج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكميات كبيرة.. توافر الزيت والسلع الأساسية فى فروع «كارفور» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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