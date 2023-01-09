بكميات كبيرة.. توافر الزيت والسلع الأساسية فى فروع «كارفور» (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم عرض السلع الغذائية، أمام المستهلكين، بأسعار السوق العادية، وشملت السلع مختلف احتياجات البيت من زيت بمختلف أنواعه، وغيرها من السلع الغذائية.

وكانت بعض الشائعات قد تداولها البعض على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ودون تحرى، تفيد بنقص الزيت وعدم توافره بالأسواق، وهو ما تنفيه تلك الصور التى التقطتها عدسات "دوت الخليج".