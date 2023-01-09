التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى أرقام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف التحالف، أنه تم توفير سكن إلى 54 ألف مواطن، كما أنه تم توفير 140 ألف فرصة عمل، وتقديم الرعاية الصحية إلى 5 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن 25 مليون مواطن تلقوا الدعم الغذائى.

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