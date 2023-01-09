إنجازات وحقائق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض هذا الفيديو حقائق وإنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى منذ نشأته وحتى الآن. وتستمر مبادرات ومساهمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى خلال الفترة الحالية لدعم مسار التنمية.

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