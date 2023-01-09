التنمية فى الصعيد.. مشروعات مهمة فى جنوب المحروسة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار خصصت الدولة 225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية، فيما تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق بالصعيد، منها محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا، ومحور عدلى منصور فى بنى سويف بطول 7 كيلومترات، ومحور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومترا.

وتم إنشاء 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، و121 مشروع مياه شرب و224 مشروع خدمات صرف، إضافة إلى 10 مجمعات صناعية بإجمالى 2628 وحدة صناعية، وفق المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وحرصا على تعليم جديد لأبناء الصعيد أنشأت الدولة 2320 مدرسة جديدة و219 مدرسة تعليم فنى، فيما تم افتتاح مشروع بنبان فى محافظة أسوان أكبر مشروعات الطاقة الجديدة ، وإضافة 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 1.1 مليون وحدة سكنية.