انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية بالسودان تطور مهم وإيجابى

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر عن ثقتها فى قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى إتفاق سياسى نهائى وشامل ينهى الفترة الإنتقالية ويحقق طموحات الشعب السودانى. ودعت مصر كل الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان، الأمر الذى من شأنه أن يساعد دولة السودان الشقيقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التى تواجهها، وينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطن السودانى، ويسهم فى تحقيق التوافق السياسى الشامل فى السودان.

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