السبكى: استبدال نظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - وناقش الاجتماع، كيفية إدارة المرحلة الانتقالية والانتقال التدريجى من نظامى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة إلى نظام منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات التشغيل التجريبى للمنظومة "جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمى للمنظومة بتلك المحافظات، مستعرضا نتائج أعمال الاجتماعات التنسيقية السابقة بين الجهات المذكورة حول هذا الشأن.

كما ناقش الاجتماع، سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، وكذلك سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع العلاج على نفقة الدولة، مستعرضا الخدمات المقدمة بمراكز ووحدات الرعاية الأولية، والتخصصات الطبية بالمستشفيات، ونماذج من قوائم الأدوية المقدمة للمرضى.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، بإعداد كتيب لتحديد سياسات التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل فى التعامل مع نظامى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، يتضمن إرساء قواعد ثابتة إداريا وماليا وفنيا للعمل بها خلال مرحلة الانتقال التدريجى والتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات التشغيل التجريبى للمنظومة سواء الحالية سالفة الذكر، أو اللاحقة مع امتداد المنظومة تباعا بباقى محافظات الجمهورية، مما يضمن حق المواطن فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال فترة المرحلة الانتقالية.

وأشار السبكى، إلى أهمية توعية المواطنين بمحافظات التشغيل التجريبى للمنظومة بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والانتفاع الكامل بخدماتها وبرامجها العلاجية الشاملة والمميزة، والتوعية بأشكال وطرق تقديم الخدمات وكيفية الحصول على الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، لافتا إلى التوافق على اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية كعيادات شاملة مناظرة ومكملة للعيادات الشاملة الخاصة بالتأمين الصحى خلال المرحلة الانتقالية، التى ستستغرق شهرين من تاريخه.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة دورة تحصيل الإيرادات والمطالبات من التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لتقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد طبقا للوائح المالية للجهتين، علاوة على مناقشة طرق عمل اللجان الطبية، ونقل وانتداب العاملين، حيث أقر كلا من الدكتور أحمد السبكى والدكتور محمد ضاحى بتشكيل لجنة دائمة لمراجعة وتسوية المطالبات بين الهيئتين سواء الحالية بمحافظات التشغيل التجريبى للمنظومة سالفة الذكر أو اللاحقة مع امتداد المنظومة بباقى محافظات الجمهورية تباعا، وذلك بعد إحاطة وموافقة مجلس إدارة الهيئتين.

وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح تشكيل لجنة تسوية مركزية مع المجالس الطبية المتخصصة وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى، حيث لفت الدكتور أحمد السبكى إلى ربط أكواد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ضمن الأكواد المسجلة للمستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، على أهمية الربط الشبكى والإلكترونى داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية مع التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة خلال فترة التشغيل التجريبى، ومراجعة توافر المخزون الاستراتيجى للمستلزمات الطبية والأدوية، لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أهمية هذا الاجتماع التنسيقى بين الجهات الثلاث، لإجراء الاستعدادات النهائية والجاهزية لاستبدال العمل بنظامى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بمحافظات التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والاعتماد بشكل كامل عليه وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة، وضمان التشغيل الأمثل له بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة، موجها باستكمال أعمال رقمنة الخدمات الصحية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وتحقيق أعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل.

وشارك حضور الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، واللواء هشام شندى، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالى والمشرف العام على إدارة الشئون المالية بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور حسين الطويل، مقرر لجنة دورة الإيرادات بالهيئة، والأستاذ خالد سيد، مدير إدارة المطالبات المالية، والدكتورة مروة موافى، مدير إدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد جلال، رئيس وحدة التوثيق والنشر ومدير إدارة المتابعة والتقييم، والأستاذ محمود ذكى، عضو الإدارة العامة للشئون المالية.

تجدر الإشارة، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022، الذى ينص بالموافقة على نقل عدد 141 منشآة صحية من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لإطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظتى أسوان والسويس، وكذلك لانضمام بعض المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى جنوب سيناء والإسماعيلية المقرر انضمامها للمنظومة.