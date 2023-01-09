بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن للمساعدة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 03:30 مساءً - تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تكليفها إلي هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، لإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن، للمساعدة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية.

كما تم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقلية، والقطارات لتوزيع السلع فى مختلف المحافظات الجمهورية، بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

القوات المسلحة توزع عبوات غذائية على المواطنين

كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة، بكافة ربوع الجمهورية، وطرح العديد من المتنجات والسلع الغذائية به، بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق.