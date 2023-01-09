الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعه مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 03:30 مساءً -

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بتعيين المذيعة مريم حسن، كمذيعة في قناة "اكسترا نيوز" أحدى قنوات المجموعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن، والبالغه من العمر 18 سنه.

الجدير بالذكر أن مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج الدوم الذي أنتجته الشركة المتحدة، وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج التحقت كمتدربة بقناة إكسترا نيوز كمتدربة، ومن ثم جاء قرار تعيينها بالشركة المتحدة بعد ثناء الرئيس السيسى على أدائها.