وزير الخارجية يستقبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 03:29 مساءً - استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 9 يناير الجاري، السيدة "إليزابيث ديبلي" مدير عام القوة متعددة الجنسيات فى سيناء (MFO).

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة السيدة "ديبلي" على توليها مهام منصبها في أغسطس الماضي، مُشيراً إلى تطلع مصر لمواصلة التعاون الوثيق مع القوة متعددة الجنسيات، ومؤكداً علي أهمية ما تضطلع به القوة من دور ومهام تستهدف ترسيخ السلام عن طريق تنفيذ معاهدة السلام وجميع البروتوكولات والتفاهمات ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الجانبين أشادا خلال اللقاء بنجاح القوة متعددة الجنسيات على مدار عقود في توطيد السلام فى المنطقة وبناء الثقة بين طرفى معاهدة السلام، والتي عززت أيضًا التعاون في مجالات أخرى، لا سيما مكافحة الإرهاب. كما حرص وزير الخارجية على توجيه الشكر للدول المساهمة بعناصر فى القوة، والدول التي تشارك فى تمويل عملها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الإسهام الأكبر فى هذا الشأن.