بتوجيهات الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 03:29 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 مليون عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة فى مواجهة التداعيات الإقتصادية .

وتم دفع إسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .

كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق .

وفى سياق متصل قام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوفير مختلف السلع الغذائية والإحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية ، وذلك من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .

تأتى جهود القوات المسلحة المستمرة فى إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصرى العظيم .