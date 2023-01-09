محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى النموذجى لمجمع أحياء المنطقة الشمالية

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمجمع أحياء المنطقة الشمالية، والذى يضم أحياء "شبرا، والساحل، والشرابية، وروض الفرج"؛ لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين .





وتفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجى النموذجى الذى يخدم المواطنين بتلك الأحياء والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة فى استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

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