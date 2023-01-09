الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الإثنين، بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن والبالغة من العمر 18 سنة.
جدير بالذكر أن مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج "الدوم" والذى أنتجته الشركة المتحدة وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج التحقت كمتدربة بقناة "إكسترا نيوز" كمتدربة، ومن ثم جاء قرار تعيينها بالشركة المتحدة بعد ثناء الرئيس السيسى.
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